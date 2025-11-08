ТСН в социальных сетях

Мир
3739
1 мин

В России погибли руководители военного завода: эффектные кадры падения вертолета

Воздушное судно во время приземления на пирс задело хвостовой частью землю, после чего снова поднялось в воздух.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российский вертолет Ка-226

Российский вертолет Ка-226 / © ASTRA

В результате аварии вертолета Ка-226 в российском Дагестане погибли заместитель гендиректора и ведущие специалисты Кизлярского электромеханического завода. Это предприятие выпускает широкий спектр продукции военного назначения, в частности для авиации.

В Сети появилось видео, на котором зафиксировано падение вертолета, который почему-то пытался приземлиться на пляже.

Как видно на опубликованных кадрах, воздушное судно во время приземления на пирс задело хвостовой частью землю, после чего снова поднялось в воздух в полуразвалившемся виде.

Перед тем как взлететь вертолет на некоторое время оказался в море.

В воздухе вертолет окончательно потерял управление и упал на недостроенный гостевой дом на побережье, в поселке Ачи-Су.

Сообщается, что вертолет направлялся из Кизляра на базу «Солнечный берег». На его борту находилось начальство Кизлярского электромеханического завода — заместитель генерального директора, главный инженер и, что примечательно, главный конструктор по вертолетостроению.

Кроме трех руководителей военного завода, в авиакатастрофе погибли еще двое — водитель одного из начальников и бортмеханик вертолета, который умер в больнице.

Пилот вертолета и еще один пассажир — сын гендиректора Ахмат Ахматов — были госпитализированы в ожоговый центр республиканской больницы.

Всего на борту находились семь человек.

Напомним, в начале октября, в Красноярском крае России разбился самолет Ан-2. В авиакатастрофе погибли двое членов экипажа.

