В России покупатель в супермаркете требовал обслужить себя без маски и размахивал мачете: видео

Ударами мощного ножа хулиган повредил кассу в магазине.

В российском городе Чусовой (Пермский край) покупатель в супермаркете одной из популярных торговых сетей разозлился из-за требования одеть маску и начал размахивать мачете, которое держал в руке.

Об этом сообщает издание mk.ru.

Агрессивный человек после разговора с сотрудником супермаркета сначала несколько раз ударил своим оружием по полу в торговом зале, а потом подошел к кассе и начал наносить удары по ней.

Камеры наблюдения зафиксировали этот инцидент. Как видно на снятых кадрах, утолив свою ярость, человек с мачете вышел из магазина, так и не совершив покупки.

Сотрудники супермаркета вызвали полицию, сообщив о поврежденном оборудовании.

Личность хулигана была установлена — им оказался 32-летний местный житель, который ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Напомним, 25 августа в России зафиксировали рекордную смертность от осложнений коронавируса — умерло 820 человек. Это новый максимум с начала пандемии COVID-19

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