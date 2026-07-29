В России покушались на руководителя компании, производящей FPV-дроны для армии РФ: что известно

Черезов

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В российской Туле произошло нападение на руководителя компании, занимающейся разработкой и серийным производством FPV-дронов для российских военных. Речь идет об Андрее Черезове.

Об этом пишут росСМИ.

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По данным вражеских телеграмм-каналов, неизвестный открыл огонь по Черезову, в результате чего он получил три шаровых ранения.

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Поздно ночью Андрей Черезов приехал домой с работы, но не успел зайти в квартиру. Киллер ждал его на лестничной площадке. Раздались три выстрела. Шум услышала жена Андрея, она открыла дверь и увидела окровавленного мужчину. Стрелец уже успел убежать», — пишут паблики.

Черезова госпитализировали. Другие обстоятельства покушения и возможные мотивы стрелка по состоянию на данный момент не сообщаются.

В настоящее время правоохранители разыскивают нападающего. Считается, что покушение может быть связано с профессиональной деятельностью Черезова. Российские медиа отмечают, что возглавляемая им компания занимается производством FPV-дронов для вооруженных сил РФ.

Ранее Путин упразднил главный военно-морской парад РФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте. По данным Daily Express, причиной могли стать опасения из-за собственной безопасности и возможных атак беспилотников. Вместо парада в России провели только памятные мероприятия.

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