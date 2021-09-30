В России полицейские пришли с обыском к родителям главного редактора сайта "The Insider"

В России полицейские пришли с обыском к родителям главного редактора сайта "The Insider"

Больше никаких подробностей об обыске и его причинах ничего не сообщается.

В России полицейские пришли с обыском к родителям шеф-редактора издания "The Insider" Романа Доброхотова.

Об этом в Twitter 30 сентября сообщает "РБК".

Полицейские пришли с обыска к родителям шеф-редактора The Insider (признан в России иностранным агентом) Романа Доброхотова. — РБК (@ru_rbc) September 30, 2021

Как пишет "Радио Свобода ", к родителям журналиста пришли в шесть утра в Москве. Сам Доброхотов живет в соседней квартире, но сейчас находится за границей.

В июле у Доброхотова и его родителей уже происходил обыск по делу о клевете, в которой журналист фигурирует как свидетель. Речь идет о расследовании "The Insider" о возможных связях нидерландского блогера Макса ван дер Верффа с российскими спецслужбами. Как пишет "Радио Свобода", Ван дер Верфф считает, что Доброхотов его оболгал, выступив с утверждениями, что он получал от российского Министерства обороны деньги за публикации о сбитом в 2014 году малазийском "Боинге".

Стоит отметить, что издание "The Insider", зарегистрированное в Латвии и известное резонансными расследованиями о работе российских спецслужб, в РФ признано иностранным агентом.

Напомним, что в России с 2017 года Госдума разрешила признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. 23 апреля 2021 года на сайте российского Минюста сообщили, что министерство приняло решение об отнесение "Медузы" к "иностранным агентам" "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации". Вслед за "Медузой" в этот список попали и ряд других СМИ.

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