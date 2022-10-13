В России политические и бизнес-элиты заговорили о возможном перевороте — The Washington Post

В России представители так называемой "элиты" начинают говорить о возможном изменении руководства. Столь решительных разговоров в РФ не было уже более 20 лет, которые правит в России диктатор Владимир Путин.

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут изменения того, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю", – рассказал анонимный собеседник издания.

В России чиновники и представители бизнеса "опустошены и подавлены" из-за многочисленных санкций всего мира. Эти же санкции становятся причиной сокращения бюджета. Еще одним мощным ударом станет официальное введение максимальной цены на российскую нефть. Таким образом, любая плохая для РФ новость с фронта в Украине становится новым ударом по российской экономике, говорят анонимные россияне.

"Весь бизнес страдает от того, что происходит. Все заморозили свои инвестиционные планы", — заявил он.

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В РФ говорят, что ожидания о том, что Россия может перенаправить торговые потоки с Запада через Китай, Казахстан и Индию, также быстро развеиваются. Казахстан начал блокировать грузы с европейскими товарами в Россию, а китайцы останавливают некоторые поставки.

"Все совсем расстроены. Настроение очень плохое", — говорят анонимные источники издания.

Отмечается также, что Путин нанес массированные ракетные удары по Украине, чтобы "прикрыть" масштабное отступление оккупантов по многим направлениям. Но и этот эффект сохранится, очевидно, недолго.

"На поле боя есть и другие проблемы… Я не думаю, что это (массированные ракетные удары по Украине – ред.) снимет давление (внутри РФ – ред.)", — говорит один из московских бизнесменов.

Кроме того, в РФ начинают говорить о том, что им не хватит ракет для долгой войны в Украине. Мол, ракеты производят, но не в больших масштабах, а вот резервы быстро заканчиваются.

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"Понятно, что военная или политическая победа невозможна. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в шахматную ситуацию, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже другого, а не двигаться невозможно", — говорит один из собеседников издания.

Оптимизм среди российской элиты, который еще можно было заметить летом, тоже быстро "испарился", а принудительная мобилизация нанесла еще больший удар по популярности Путина. Ситуация может еще больше усложниться, когда с фронта начнут возвращаться трупы резервистов.

"Через несколько месяцев у России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе", — говорят в РФ.

При этом мало кто в Москве верит, что Путин нанесет тактический ядерный удар. Мол, в этом случае "у него не останется карт", да и Китай может заблокировать это, ведь "этот ящик Пандоры китайцы открывать не хотят".

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь считает, что в Кремле сейчас идет упорная борьба между двумя группами, которые хотят полностью получить власть. По его словам, российский президент-диктатор Владимир Путин уже лишился влияния в Кремле.

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