В России полковник генштаба требовал как взятку стиральную машину

У российских оккупантов – просто какая-то "страсть" к стиральным машинкам и унитазам.

В Москве задержали полковника генштаба вооруженных сил РФ, требовавшего у военкома взятку – стиральную машину.

Об этом пишет пропагандистское издание "Коммерсант".

Полковник Иван Мертвищев требовал от военного комиссара взятку в виде стиральной машины, обещая "закрыть глаза" на нарушения, найденные во время проверки военкомата.

Мертвищев отметил своему подчиненному, что дела в военкомате с набором призывников крайне плохи, а если и с соответствующей документацией все будет нормально, то он обязательно найдет к чему придраться.

Полковник предложил военкому купить ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. рублей. В свою очередь, военный комиссар сделал вид, что согласился, а сам обратился с заявлением ФСБ. Взяточника поймали "на горячем".

Военный суд Москвы отправил Мертвищева на два месяца под домашний арест.

В Сети украинцы бурно отреагировали на этот инцидент, заметив, что у российских оккупантов – просто какая-то "страсть" к стиральным машинкам и унитазам. Именно эти предметы россияне очень часто вывозят домой из разграбленных украинских домов.

Напомним, что в одном из направлений ведения боевых действий россияне покинули КАМАЗ с самым грабежом украинского имущества. В кузове видны телевизор, кондиционер и мультиварка.

А жительница недавно освобожденной от россиян Херсонщины рассказала, как оккупант требовал от нее код в мультиварку, потому что думал, что это сейф.

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