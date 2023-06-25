В России полковники МВД критикуют Путина на фоне мятежа Пригожина

Кремль не выдержал вчерашнего испытания, которое организовал главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин. Попытки мятежа свидетельствуют о том, что изменения в руководстве страны-агрессора РФ неизбежны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Отмечается, что в частности, чиновники МВД едва ли не впервые позволяют себе критиковать диктатора Путина и сомневаться в его всемогуществе и авторитете.

"В кремлевских кулуарах сейчас активно обсуждают вероятность отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Обсуждение вероятных кандидатов стало одной из главных тем в РФ, а среди наиболее часто упоминавшихся имен — бывший телохранитель Путина, ныне губернатор Тульской области Алексей Д. также военные преступники Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев", — говорится в сообщении.

Однако на фоне последних событий изменения вряд ли произойдут в Минобороны и Генштабе вряд ли произойдут, и Шойгу вместе с Герасимовым останутся на своих должностях.

"События в РФ заинтересовали и без того неуправляемых кафиров из отряда "Шторм Z". По предварительным данным, захватчики "Шторм Z" предоставлены 49-й общевойсковой армии на Херсонском направлении устроили настоящий бунт. Они отказались выходить на позиции и заявили командованию, что имеют намерение выдвигаться в РФ в помощь "вагнеровцам", — пишет телеграмм-канал.

Между тем, говорят, что в СНБО считают, что «бунт» Пригожина — это первый этап демонтажа путинской системы.

Добавим, что в воскресенье, 25 июня, Северная Корея объявила о своей поддержке любого решения российского руководства относительно недавнего "вооруженного восстания" наемников ЧВК "Вагнер", так называемого "путча Пригожина".

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