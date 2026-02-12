В России полностью заблокировали работу популярного мессенджера

WhatsApp / © Associated Press

В России после блокировки популярного видеохостинга YouTube полностью прекратили работу мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что российские средства массовой пропаганды начали жаловаться, что домен сервиса удалили из DNS Роскомнадзора. В результате российские интернет-провайдеры больше не могут сопоставить доменное имя с IP-адресом, из-за чего сервис становится недоступным без использования VPN.

Кроме того, по информации местных изданий, WhatsApp исчез из записей российской национальной системы доменных имен (НСДИ).

Также сообщается, что домены whatsapp.com и web.whatsapp.com больше не отображаются в НСДИ. В то же время, технический домен whatsapp.net, который используется для работы мессенджера, а также домен быстрых ссылок wa.me остаются в списках системы.

В Центре стратегических коммуникаций ранее объясняли, что блокировка WhatsApp в РФ является элементом принуждения к переходу на мессенджер Max. Этот сервис полностью контролируется российскими спецслужбами и позиционируется властями как «забота о безопасности» граждан, в то время как фактически речь идет о введении тотального цифрового контроля.

Ранее сообщалось, что ранее в РФ запретили голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, чтобы якобы снизить количество мошеннических вызовов.

Мы ранее информировали, что российский диктаторский режим решил ограничить доступ жителям РФ к сервису YouTube.