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В России полуторагодовалый ребенок в одном только подгузнике сбежал из частного садика (видео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
805
Время на прочтение
1 мин
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В России полуторагодовалый ребенок в одном только подгузнике сбежал из частного садика (видео)

Фото: скриншот с видео

Камеры наблюдения зафиксировали на улице ребенка без одежды.

В российском Кирове полуторагодовалая девочка в одном только подгузнике сбежала из частного детского сада.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Baza.

Ребенка, гулявшего по улицам города, заметил курьер. Вместе с еще одной женщиной они решили отнести девочку к ней в квартиру. После этого на адрес была вызвана скорая и полиция.

Как пишет Baza, инцидент произошел днем в четверг, 10 ноября. По словам сотрудников детского сада, девочка смогла выйти во время тихого часа. Когда всех детей уложили, одна из воспитательниц вышла на улицу и забыла закрыть дверь. В этот момент девочка проснулась и вышла из помещения. После возвращения воспитательница исчезновения девочки не заметила.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Отец девочки считает, что ребенка могли специально выставить на улицу как наказание.

Напомним, в российском детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины.

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Дата публикации
Просмотры
805
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