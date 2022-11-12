В России полуторагодовалый ребенок в одном только подгузнике сбежал из частного садика (видео)

В российском Кирове полуторагодовалая девочка в одном только подгузнике сбежала из частного детского сада.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Baza.

Ребенка, гулявшего по улицам города, заметил курьер. Вместе с еще одной женщиной они решили отнести девочку к ней в квартиру. После этого на адрес была вызвана скорая и полиция.

Как пишет Baza, инцидент произошел днем в четверг, 10 ноября. По словам сотрудников детского сада, девочка смогла выйти во время тихого часа. Когда всех детей уложили, одна из воспитательниц вышла на улицу и забыла закрыть дверь. В этот момент девочка проснулась и вышла из помещения. После возвращения воспитательница исчезновения девочки не заметила.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Отец девочки считает, что ребенка могли специально выставить на улицу как наказание.

Напомним, в российском детском саду детям выдали грамоты с гербом Украины.

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