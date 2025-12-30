В России помилованный Путиным зек-"ветеран" изнасиловал 17-летнюю

© t.me/astrapress

В России помилованный диктатором Путиным зек изнасиловал 17-летнюю девушку. А власть вместо наказания насильника выписала матери потерпевшей протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Об этом пишет российский оппозиционный Telegram-канал ASTRA.

Инцидент произошел в Алтайском крае РФ. 19 декабря девушка приехала в гости к 23-летнему так называемому «герою СВО» Вячеславу Борисову и его другу. С ними она была знакома около двух лет.

Компания совместно пьянствовала, после чего девушка решила идти домой. Это не понравилось «герою СВО». Преступник повалил ее на матрас, стал целовать и трогать грудь. Но просила его остановиться, на что бывший оккупант сказал: «Ты все равно отсюда не уйдешь, пока я тебя не тр**ну».

Девушке удалось вырваться и выбежать на улицу. Борисов догнал ее, схватил за волосы и тащил волоком обратно в дом, после чего раздел догола и изнасиловал.

Впоследствии на месте обнаружили два вырванных лоскута волос и разорванную футболку. У потерпевшей нашли синяки по всему телу.

Сам Борисов заявил, что секс якобы произошел по согласию. Задержан ли он — неизвестно, однако матери потерпевшей выписали протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а Борисову — за привлечение несовершеннолетней к употреблению алкоголя.

По информации издания, ранее мужчина был дважды судим за кражу и оскорбление представителя власти. Он получил помилование от Путина и «погасил» судимости после участия в войне против Украины. Судя по соцсетям насильника, у него есть жена и ребенок.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российский оккупант изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девушку.