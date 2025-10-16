В России поражен НПЗ "Лукойла": дефицит горючего растет

Удар по НПЗ РФ

В ночь на 16 октября 2025 года зафиксировано поражение нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Объект расположен примерно в 800 километрах от государственной границы Украины.

Об этом сообщают осинтеры «КиберМука».

По анализу обнародованных в сети фотографий, повреждения получила установка Л-24/300, которая отвечает за гидроочистку нефтепродуктов. Ее мощность составляет около 24 тонн сырья в час или до 300 тысяч тонн в год.

Повреждение производственных мощностей уже повлекло за собой рост дефицита горючего на российском рынке. На заправках фиксируют перебои со снабжением. Более того, правительству РФ приходится наращивать субсидирование топливного сектора, чтобы удержать цены.

Как мы уже сообщали, в ночь 16 октября российские города — Энегльс, Саратов и Волгоград — атаковали дроны.

Да, жители Энгельса и Саратова слышали серию взрывов. Местный аэропорт приостановил работу;

Понятно и то, что в Волгоградской области была атакована электроподстанция Балашовская. Это привело к пожару. Из-за удара ряд населенных пунктов остался без света.