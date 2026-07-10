В России поражен один из крупнейших НПЗ юга: детали от ГУР

Ильский НПЗ в России Фото иллюстративный

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В ночь на 10 июля украинские силы нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

Об успешном поражении предприятия сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, операцию провели совместно с другими составляющими сил обороны Украины.

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«В ночь на 10 июля 2026 года мастера ГУР МО Украины в рамках совместной с СБС, ГНСУ и другими составляющими Сил обороны deepstrike-операции успешно поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод», — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

По информации ГУР, завод имеет немаловажное значение для обеспечения российской армии топливом.

«Предприятие входит в число крупнейших НПЗ юга государства-агрессора и обеспечивает топливом российские войска, в частности, группировки на временно оккупированных территориях Украины», — сообщили в украинской разведке.

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В ГУР не уточнили масштабы повреждений предприятия и последствия атаки. Российская сторона на момент публикации также не обнародовала официальную информацию о возможных разрушениях.

За последние месяцы украинские Силы обороны регулярно наносят удары по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются для обеспечения армии РФ.

Ранее дальнобойные БПЛА ГУР Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.

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