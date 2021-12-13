В России посетитель бара расстрелял пятерых охранников: раненых добивал (видео)

21-летний житель Курска применил оружие травматического действия.
В российском городе Курске посетитель бара "Карамель" во время ссоры с охранниками начал стрельбу из пистолета травматического действия.
В Telegram-канале Baza опубликовали видео с камер наблюдения во время этого инцидента.
Как видно на снятых кадрах, конфликт возник между двумя посетителями и охранниками, во время драки один из гостей заведения достал пистолет травматического действия и произвел серию выстрелов. Затем оба посетителя ногами добивали раненых, после чего покинули заведение.
В результате пятеро охранников получили ранения.
Как сообщает издание dddkursk, полицейские установили личность стрелка. Им оказался 21-летний житель Курска. По предварительной информации, он, узнав, что его разыскивают, пришел в полицию и дал показания.
Напомним, 13 декабря в Серпуховском женском монастыре под Москвой устроил взрыв 18-летний выпускник здешней церковно-приходской школы.
Читайте также: