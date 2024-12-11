В России после атаки беспилотников, вероятно, вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

В Брянске России после атаки беспилотников, вероятно, вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.

Об этом рассказывают местные жители.

По данным главы региона, "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. Сейчас, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, вспышка ликвидирована".

В общей сложности, по словам Богомаза, за ночь над территорией Брянской области уничтожено 10 БПЛА самолетного типа.

Как сообщили местные жители, загорелся нефтеперерабатывающий завод в районе мясокомбината. Как утверждают мониторинговые каналы, вспыхнул НПЗ "Транснефть".

Также источники сообщают, что горел наливной пункт нефтепровода «Дружба» в поселке Свень рядом с Брянском.

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.

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