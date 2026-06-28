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ТСН в социальных сетях

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Мир
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В России после атаки дронов горит Славянский НПЗ

Удары беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожар на НПЗ в Краснодарском крае

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае

В российском Славянске на Кубане после ночной атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает местный оперативный штаб.

По предварительной информации, возгорание возникло на территории Славянского НПЗ.

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили, что предприятие подверглось атакам беспилотников.

«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ. Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домов выбило стекло», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что с начала этого года Украина существенно нарастила производство дронов большой дальности, которые стали технологически более совершенными.

Мы ранее информировали, что масштабные удары Украины по российским НПЗ спровоцировали дефицит горючего более чем в 80 регионах РФ и рекордно обвалили производство бензина.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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