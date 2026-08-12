В России после атаки дронов остановился крупнейший завод сжиженного газа - Reuters

Запсибнефтехим

Реклама

Российский нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» компании «Сибур» в Тобольске Тюменской области прекратил работу после атаки дронов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Реклама

По их данным, предприятие было повреждено в результате атаки беспилотников в понедельник, 10 августа. Один из собеседников агентства заявил, что завод был остановлен на неопределенный срок — специалисты оценивают масштабы повреждений и их последствия.

Реклама

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал о пожаре на промышленном объекте после атаки дронов, однако не называл предприятие. Компания Сибур отказалась комментировать ситуацию Reuters.

«Запсибнефтехим» является крупнейшим в России производителем сжиженного нефтяного газа. По данным отраслевых источников агентства, предприятие производит около 6 млн тонн LPG в год – примерно 40% общего российского производства . Около половины этого объема используется как сырье для нефтехимического производства самого комплекса Сибур в Тобольске.

После атаки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 11 августа не предлагались партии сжиженного газа из тобольского пункта отгрузки. Раньше там регулярно продавали около 4 тыс. тонн пропан-бутановой смеси в сутки.

Напомним, что украинские удары уже повлекли за собой серьезные перебои в работе российской нефтеперерабатывающей отраслей . В частности, в конце июля Тюменский НПЗ полностью приостановил работу после атаки беспилотников. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы, а сбои на нем могли усилить дефицит горючего на внутреннем рынке РФ.

Реклама

Ранее также сообщалось, что Россия начала импортировать бензин из Индии на фоне сокращения внутренней переработки нефти из-за украинских ударов по НПЗ. Москва перед этим прекратила экспорт горючего, чтобы обеспечить свой рынок.

Новости партнеров