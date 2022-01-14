В России после неудачных переговоров с Западом подняли по тревоге армию: как это объясняют в Минобороны РФ

В России после неудачных переговоров с Западом подняли по тревоге армию: как это объясняют в Минобороны РФ

Военных перебрасывают на отдаленные полигоны для проведения тактических занятий и боевых стрельб.

В России в Восточном военном округе началась внезапная проверка боевой готовности войск. Проверят возможности перевозки военных и будут проводить тактические занятия и устроят боевые стрельбы.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны РФ объясняет, что проверка проводится в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Подразделения округа должны выполнить контрольные упражнения по проведению тактических учений и боевых стрельб на отдаленных полигонах.

В военном ведомстве РФ пояснили, что во время проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в самые высокие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения, ряд соединений и воинских частей совершают марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном расстоянии от пунктов постоянной. дислокации. выполнение учебно-боевых задач.

Как добавили в Минобороны РФ, "особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных в установленный срок".

"Проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по назначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ", — сказано в сообщении.

Напомним, в незаконно аннексированном украинском Крыму начались военные учения РФ с участием береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

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