В России после объявления частичной мобилизации усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора

Среди приоритетных задач частичной мобилизации в РФ есть усиление охраны военкоматов и пунктов сбора россиян.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что необходимо "усилить меры по противодействию провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков, оповещения пунктов приема и сбора граждан".

Об этом информирует Министерство обороны России.

Днем 21 сентября после утреннего срочного обращения Путина Шойгу поручил приступить к выполнению указа диктатора РФ о частичной мобилизации.

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По его словам, мобилизация проводится мол для контроля уже освобожденных территорий. Путин же, обосновывая объявление частичной мобилизации, пожаловался на то, что Россия должна принять "необходимые меры для защиты".

"Министр обороны РФ заявил о необходимости своевременного оповещения граждан в условиях частичной мобилизации и усиления противодействия провокациям. Задачи по обеспечению частичной мобилизации определены всем субъектам РФ", — пишут пропагандистские росСМИ.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора с экстренного обращения, читайте здесь.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

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