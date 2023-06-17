В России от суррогатного сидра пострадали уже 106 человек.

В России выросло количество людей, отравившихся суррогатным слабоалкогольным напитком "Мистер сидр" — известно о 106 пострадавших, 36 из них — умерли, среди жертв есть ребенок.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок", — заявил он.

Напомним, в начале июня стало известно о массовом отравлении россиян сидром, сейчас идет проверка производителя суррогатного алкогольного напитка.

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