В России после взрыва на шахте нашли живым спасателя: его считали погибшим

В России после взрыва на шахте нашли живым спасателя: его считали погибшим

Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

В шахте "Листвяжная" в России, где накануне произошел взрыв, нашли спасателя, считавшегося погибшим.

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на МЧС России.

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Найденного живым зовут Александр Заковряшин. Он был одним из шести спасателей, пропавших во время операции по поиску горняков после взрыва в шахте.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивильев сообщает, что состояние мужчины оценивают медики как средней степени тяжести.

"Думаю, мы больше никого не найдем. Это и так большое чудо, после взрыва многие погибли", — добавил Цивильев.

Напомним, 25 ноября на угольной шахте "Листрвяжная" в России произошел взрыв. Вероятной причиной аварии считают взрыв метано-воздушной смеси. Предварительно количество погибших составило 52 человека. Среди них было и шесть горняков, одного из которых, к счастью, нашли живым.

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