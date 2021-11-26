В России после взрыва на шахте нашли живым спасателя: его считали погибшим

Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.
В шахте "Листвяжная" в России, где накануне произошел взрыв, нашли спасателя, считавшегося погибшим.
Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на МЧС России.
Найденного живым зовут Александр Заковряшин. Он был одним из шести спасателей, пропавших во время операции по поиску горняков после взрыва в шахте.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивильев сообщает, что состояние мужчины оценивают медики как средней степени тяжести.
"Думаю, мы больше никого не найдем. Это и так большое чудо, после взрыва многие погибли", — добавил Цивильев.
Напомним, 25 ноября на угольной шахте "Листрвяжная" в России произошел взрыв. Вероятной причиной аварии считают взрыв метано-воздушной смеси. Предварительно количество погибших составило 52 человека. Среди них было и шесть горняков, одного из которых, к счастью, нашли живым.