В России повалили кремлевскую "свастику" — конструкцию в виде буквы Z (фото)

В России повалили кремлевскую "свастику" — конструкцию в виде буквы Z (фото)

Городские власти решают, удастся ли восстановить этот символ российской агрессии в Украине.

В российской Костроме неизвестные cломали световую конструкцию в виде буквы Z, установленнe. в центре города всего две недели назад — в знак поддержки военных действий России в Украине.

Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на региональное управление российского МВД.

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"Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента. Приняты меры, направленные на установление личности и розыск злоумышленника, причастного к порче конструкции”, — цитируют официальное сообщение. По какой статье будут привлекать к ответственности нарушители – за хулиганство или дискредитацию вооруженных сил России – в полиции не уточнили.

В издании заметили, что эта конструкция находилась в досягаемости камер видеонаблюдения.

В администрации города сообщили, что пока решают, возможно ли восстановление объекта.

Двухметровая световая конструкция в виде буквы Z появилась в Сусанинском сквере 18 марта, как сообщали российские СМИ, по инициативе "общественных организаций" в знак поддержки российских военных в Украине. Дату установки выбрали не случайно — к годовщине аннексии украинского Крыма РФ.

Напомним, ранее студентов Казанского государственного университета собрали на странный флешмоб, во время которого они салютовали, выбрасывая вперед и вверх правую руку. Этот жест напоминает нацистское приветствие времен Второй мировой войны.

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