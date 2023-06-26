В России появилась "партия почетной капитуляции" во главе с Пригожиным — Пионтковский

Бунт предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в очередной раз показал неизбежность поражения России. Попытка мятежа Пригожина продемонстрировала отсутствие Российского государства.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал российский политический деятель, публицист Андрей Пионтковский.

"Когда Пригожин пошел в штаб Южного военного округа, который ведет войну против Украины, и никто не противился, а два генерала, заместитель министра обороны один, а другой — заместитель начальника Генерального штаба, угодно разговаривали с ним, а затем он направил свое подразделение в Москву. Дорогой ни один военный отряд не оказывал сопротивления, а наоборот, многие переходили на его сторону, а потом мы видели вот эту атмосферу прощания с выходившими из Ростова вагнеровцами, это уже после того, как Путин назвал их предателями. Но симпатии людей были на их стороне. Вот это основное впечатление", — сказал Пионтковский.

По словам Пионтковского, в российской верхушке сейчас возникли две партии — "почетная ничья" и "почетная капитуляция". И именно Пригожин можно назвать главой "партии почетной капитуляции".

"Условно одну называю "партия почетной ничьей" – это Путин и близкие к нему люди. Они забрасывают Украину всевозможными посредниками, предлагающими одно и то же – прекращение огня, в руках России остается значительная часть украинской территории, и Путин продает это своему пиплу как почетную ничью. Но большинство людей в Москве, в том числе владеющие властью, понимают, что это нереально: ни Украина, ни Запад на эту "почетную ничью" не согласятся. И эту партию я бы назвал "партией почетной капитуляции". Они понимают, что России придется принять условия плана Зеленского и требование "Большой семерки" о полном выводе оккупационных войск. И вот, по моему мнению, Пригожин является фронтменом этой партии", — считает публицист.

По мнению Пионтковского, поход на Москву был задуман "партией почетной капитуляции" для того, чтобы напугать диктатора Путина, показать, что у него нет никакой поддержки ни в обществе, ни в силовых структурах, и склонить его к выполнению своих требований.

"Я считаю, что этот результат блестяще удался", – резюмировал публицист.

Напомним, устроить "поход на Москву" владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мог вдохновить российский "военкор" Семен Пегов.

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