В России появился "народный герой": 40-й день от гибели Пригожина отметили в 14 городах

Цветы также возлагали на месте падения самолета с Пригожиным в Тверской области РФ.

В воскресенье, 1 октября, на 40-й день после гибели в авиакатастрофе военного преступника и главаря вооруженного формирования "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, в 14 городах России появились стихийные мемориалы.

Подсчет провели в Telegram-канале Агентство на основе публикаций в СМИ, постов в соцсетях и сообщений в чате родственников наемников.

Мемориалы из цветов, венков, "вагнеровских" флагов и плакатов организовали в Москве, Сочи, Абакане, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Перми, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Волгограде, подмосковных Мытищах, городе Березовский Свердловской области и Самаре.

Кроме того, мемориалы появились в аннексированном Севастополе и в белорусском Гомеле, рядом с которым наемники "ЧВК Вагнер" имели полевой лагерь.

В Краснодарском крае, Новосибирске и Самаре прошли автопробеги в честь Пригожина.

Цветы также возлагали на месте падения самолета с Пригожиным и командиром "вагнеровцев" Уткиным в районе села Куженкино Тверской области РФ.

На могиле Пригожина в Санкт-Петербурге отслужили панихиду. По православной традиции считается, что на 40-й день после смерти душа усопшего отправляется в последнее путешествие — в рай или ад.

Погибшего предводителя военных наемников чествовали как "народного героя", несмотря на то, что последним его "достижением" была попытка путча во время марша на Москву, во время которого "вагнеровцы" сбивали российские самолеты и захватывали объекты российской армии.

Официальные российские лица никак не отреагировали на события, связанные с Евгением Пригожиным.

Напомним, ранее в Сети появилось завещание Евгения Пригожина. Все свое имущество главарь ЧВК "Вагнер" оставил сыну Павлу Пригожину. Жене Пригожина ничего не принадлежит, поскольку он переписал на нее часть имущества во время развода.

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