В то время как США под руководством Дональда Трампа пытаются восстановить связи с Москвой и достичь мира между Россией и Украиной, Великобритания получила статус врага номер один для России.

Об этом в пятницу, 15 марта, пишет агентство Reuters.

Россия усилила антибританскую риторику, обвиняя Лондон в подрыве мирных усилий в Украине.

"Сегодня Лондон, как и в преддверии обеих мировых войн прошлого века, выступает в роли главного глобального "разжигателя войны", — заявила служба внешней разведки России в чрезвычайно резком публичном заявлении в понедельник.

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Трое российских чиновников, пожелавших остаться анонимными, поскольку не имели права общаться со СМИ, заявили, что Великобритания теперь считается главным врагом Москвы, а один из них возмутился, что Лондон "разжигает хаос и войну" в Украине.

Другой описал Великобританию как движущую силу на Западе, когда дело дошло до стимулирования оппозиции в России.

Разговор премьер-министра Кира Стармера в этом месяце об использовании британских военных и самолетов в Украине как части потенциальных миротворческих сил разозлил высокопоставленных российских политиков.

Равно как и его проведение встречи "коалиции желающих", а также его личное и телефонное лоббирование Трампа в поддержку Украины.

Дипломатический скандал

Кроме того, британских дипломатов выслали из Москвы за обвинения в шпионаже.

Служба безопасности ФСБ России в понедельник обвинила британского дипломата и жену другого дипломата в шпионаже и выдворила их – обвинения Лондон назвал "безосновательными".

Великобритания вызвала посла России в Лондоне в среду и выслала российского дипломата и его жену в ответ.

"Очевидно, что российское государство активно стремится подтолкнуть посольство Великобритании в Москве к закрытию", — говорится в заявлении МИД Великобритании в среду.

Напомним, по информации правительственных источников Соединенного Королевства, Великобритания была "непосредственно вовлечена" в переговоры между США и Украиной о перемирии с Россией.

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