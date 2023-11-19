В России появился странный памятник Пригожину: что на нем написано (фото)

В Тверской области России на месте авиакатастрофы, в которой разбился Евгений Пригожин, установили мемориал, которым чествуют "русского богатыря" и "создателя сильнейшей армии мира".

Об этом сообщили в Telegram-канале Astra.

Погибшего в авиакатастрофе основателя вооруженного формирования российских наемников, известного как ЧВК "Вагнер", почтили под Тверью специальным обелиском и памятной доской.

На памятной табличке, в частности, написано: "Здесь погиб русский богатырь и великий полководец, творец и руководитель сильнейшей армии мира".

Рядом развевается также флаг этого вооруженного формирования, которое воевало против Украины, в частности в боях за Бахмут.

Как известно, частный самолет Пригожина упал на землю в Тверской области 23 августа этого года. Никто из 10 находившихся на борту человек не выжил в катастрофе. Среди погибших во время полета, кроме самого Евгения Пригожина, был и командир этой группировки наемников Дмитрий Уткин по прозвищу "Вагнер".

До сих пор неясно, почему произошла катастрофа. Официально российское расследование продолжается. Ранее президент РФ Владимир Путин высказал предположение, распространенное российскими пропагандистами, что пассажиры самолета могли сами взорвать гранату в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Западная пресса предполагает, что за крушением стоит собственно Владимир Путин, который хотел наказать Пригожина за его бунт, известный как "марш на Москву".

Напомним, 1 октября, на 40-й день после гибели в авиакатастрофе военного преступника и главаря вооруженного формирования ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в 14 городах России появились стихийные мемориалы.

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