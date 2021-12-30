В России появится еще один праздник: день трубопроводных войск

В России появится еще один праздник: день трубопроводных войск

У этого подразделения вооруженных сил России нет аналогов в иностранных армиях.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 14 января дня трубопроводных войск. Это армейское подразделение было создано в виде отдельного батальона перекачки горючего во времена СССР и не имеет аналогов в иностранных армиях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный в четверг, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Трубопроводные войска были сформированы по директиве министра обороны СССР 14 января 1952 года. Их вооружение составляют трубопроводы, трубомонтажная техника и другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи.

В современных условиях российские трубопроводные войска занимаются обеспечением непрерывной доставки горючего на значительные расстояния.

"Установить в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск и отмечать его 14 января", – говорится в указе президента РФ.

Напомним, в среду, 29 декабря, во время переговоров в Санкт-Петербурге президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко была подтверждена предварительная договоренность о проведении российско-белорусских военных учений.

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