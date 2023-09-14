В России пожаловались, что морские дроны атаковали корабль Черноморского флота "Сергей Котов"

В Минобороны РФ утверждают, что якобы все дроны были сбиты.

В Министерстве обороны России заявили об атаке морскими дронами Украины по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов", дислоцировавшемуся в акватории Черного моря.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства страны-террористки.

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"14 сентября около 05.00 вооруженными силами Украины предпринята попытка атаковать пятью безэкипажными морскими катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря", — ноют в России.

В Минобороны РФ утверждают, что якобы все дроны были сбиты.



"При отражении атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", — сказано в заявлении.

Напомним, мониторинговые каналы сообщали о мощных взрывах в Евпатории в ночь на 14 сентября.

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