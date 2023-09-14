В России пожаловались, что морские дроны атаковали корабль Черноморского флота "Сергей Котов"

В Минобороны РФ утверждают, что якобы все дроны были сбиты.
В Министерстве обороны России заявили об атаке морскими дронами Украины по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов", дислоцировавшемуся в акватории Черного моря.
Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства страны-террористки.
"14 сентября около 05.00 вооруженными силами Украины предпринята попытка атаковать пятью безэкипажными морскими катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря", — ноют в России.
В Минобороны РФ утверждают, что якобы все дроны были сбиты.
"При отражении атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", — сказано в заявлении.
Напомним, мониторинговые каналы сообщали о мощных взрывах в Евпатории в ночь на 14 сентября.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрыв в Крыму! оккупанты заявляют об атаке десятью крылатыми ракетами
Читайте также: