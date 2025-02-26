В России пожаловались на массированную атаку дронов на Краснодарский край

В районе Анапы было слышно десять взрывов, в городе работают силы противовоздушной обороны.

В России беспилотники совершают масштабную атаку на военные объекты врага на территории Краснодарского края.

Об этом сообщают местные теэграмм-каналы.

Сообщается о взрывах в Анапе, а также о приостановке работы аэропорта в Сочи.

Местные жители сообщат, что в районе Анапы было слышно десять взрывов, в городе работают силы противовоздушной обороны.

"В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой, было слышно до 10 громких звуков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в аэропорту города Сочи был введен план "Ковёр", запрещающий прием и вылет самолетов.

Ранее сообщалось, что рязанский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов.

Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

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