В России пожаловались на массированную атаку дронов на Краснодарский край

В районе Анапы было слышно десять взрывов, в городе работают силы противовоздушной обороны.
В России беспилотники совершают масштабную атаку на военные объекты врага на территории Краснодарского края.
Об этом сообщают местные теэграмм-каналы.
Сообщается о взрывах в Анапе, а также о приостановке работы аэропорта в Сочи.
Местные жители сообщат, что в районе Анапы было слышно десять взрывов, в городе работают силы противовоздушной обороны.
"В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой, было слышно до 10 громких звуков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в аэропорту города Сочи был введен план "Ковёр", запрещающий прием и вылет самолетов.
Ранее сообщалось, что рязанский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов.
Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.
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