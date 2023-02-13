В России пожаловались на нашествие вшей: атакуют Самару

В Самарской области увеличилось количество людей, страдающих педикулезом.
В Самарской области России местные жители стали вдвое чаще болеть педикулезом.
Об этом пишут местные СМП со ссылкой на статистику Самарастат.
Отмечается, что с прошлого года врачи фиксируют увеличение заболеваний в два раза.
В декабре 2022 года педикулез впервые обнаружили у 52 жителей области. В то время как за тот же период 2021 года вши были обнаружены у 25 самарцев.
Напомним, в учебном центре Минобороны в Йелане произошла вспышка педикулеза среди мобилизованных. Все потому, что им не хватает мест для мытья.
Читайте также: