В России пожаловались на нашествие вшей: атакуют Самару

В Самарской области России местные жители стали вдвое чаще болеть педикулезом.

Об этом пишут местные СМП со ссылкой на статистику Самарастат.

Отмечается, что с прошлого года врачи фиксируют увеличение заболеваний в два раза.

В декабре 2022 года педикулез впервые обнаружили у 52 жителей области. В то время как за тот же период 2021 года вши были обнаружены у 25 самарцев.

Напомним, в учебном центре Минобороны в Йелане произошла вспышка педикулеза среди мобилизованных. Все потому, что им не хватает мест для мытья.

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