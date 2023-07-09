В России пожаловались на поврежденные дома после взрывов в Ростовской области (фото)

Российский губернатор заявил о "работе" ПВО между Каменским и Донецком.

В воскресенье, 9 июля, в Ростовской области слышали звуки взрывов. Власти как всегда заявили об "успешной" работе, впрочем, есть поврежденные дома.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

По их данным, якобы нет пострадавших. Что это было – не раскрывают. Впрочем, в Сети местные публикуют кадры якобы обломков ракеты.

"Система ПВО сработала в Ростовской области, есть повреждения пострадавших зданий нет", — пишут росЗМП со ссылкой на власти.

Впоследствии губернатор области Василий Голубев прокомментировал взрывы и заявил о "работе" ПВО между Каменским и Донецком.

"Около 12:00 оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких зданий. Ущерб уточняется", — говорится в его сообщении.

В Ростовской области РФ раздались взрывы 9 июля. ФОТО: соцсети

В Ростовской области РФ раздались взрывы 9 июля. ФОТО: соцсети

В Ростовской области РФ раздались взрывы 9 июля. ФОТО: соцсети

Напомним, 9 июля около 12 часов в Керчи (Крым) раздались взрывы. Пропагандисты сообщили об "атаке" на незаконный Крымский мост. По их данным, ракету будто бы сбила система ПВО, но в Сети появлялись фото и видео, на которых виднелся дым над мостом. Поэтому было временно перекрыто движение в обе стороны. По состоянию на 15:00 якобы движение было возобновлено.

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