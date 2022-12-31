В России пожар на Ростовской АЭС: есть погибший

По официальной версии, причиной возгорания стало то, что во время работ на энергоблоке вспыхнуло масло в трансформаторе.
В субботу, 31 декабря, около 20 часов (по местному времени) в российском городе Волгодонске на Ростовской АЭС произошел пожар.
Об этом сообщают местные сайты со ссылкой на "РосЭнергоАтом".
По официальной версии, причиной возгорания стало то, что во время работ на энергоблоке №3 на трансформаторе вспыхнуло масло.
В результате этого инцидента погиб один работник, другой — находится в реанимации.
На месте происшествия работают все экстренные службы. Энергоблок, где произошло ЧП, не работает, он отключен от сети.
Местные издания сообщают, что 1 декабря 3-й энергоблок Ростовской АЭС был остановлен для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 43 суток.
На энергоблоке планируется капитальный ремонт реакторной установки и ее основного оборудования, капитальный ремонт турбогенератора, ремонт основного оборудования турбинного отделения и ремонт систем безопасности.
Напомним, ранее вблизи российского Новочеркасска Ростовской области сгорела казарма кафиров, принадлежавшая 150-й мотострелковой дивизии.
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