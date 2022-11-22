В России "православные активисты" требуют запретить Гарри Поттера из-за "сатанизма"

В России так называемые "православные активисты" организации "Сорок сороков", которой сами россияне обвиняют в неонацизме, требуют от министерства культуры РФ запретить книги и фильмы о Гарри Поттере.

Копию обращения опубликовал российский телеграмм-канал Mash.

Книги британской писательницы Джоан Роулинг и их экранизации "активисты" назвали "духовной и культурной бомбой", которая якобы содержит запрещенное для православных "колдовство" и "сатанизм".

"Сага о Гарри Поттере является гениально оформленной квинтэссенцией основ западной культуры – рационализма, индивидуализма и материализма, пропитанной чужими нам духовными ценностями. Зачем же нам в культурном пространстве хранить чужие паттерны, развращающие и косящие юные души наших детей? Тем более сейчас, когда реальный по плодам из металла, пороха и цинка коллективный Запад пытается нас уничтожить", – говорится в обращении.

Также они попросили расширить полномочия российского минкульта по запрету "нескрепных" мероприятий.

Отметим, что движение "Сорок сороков" даже многие россияне критикуют за чрезмерный радикализм и приверженность неонацистским идеям. Одно из направлений деятельности организации – борьба с противниками строительства новых храмов в Москве и других крупных городах РФ. По информации российских оппозиционных СМИ, движение "крышует" лично патриарх Кирилл. В организацию входят боксеры, спортивные фанаты, активисты праворадикальных российских организаций.

Напомним, что в боевых действиях против Украины принимают участие, по меньшей мере, две группировки российских неонацистов — "Российский имперский легион" и "Русич".

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. Entertainment запретила транслировать в России свои ленты. Речь идет о многих легендарных фильмах, в частности "Гарри Поттере", "Темном рыцаре", "Хоббите" и т.д.

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