В России предлагают казнить тех, кто неправильно понимает слова о "мобилизации"

В России предлагают казнить тех, кто не согласен с заявлениями о всеобщей мобилизации.

В КПРФ заявили, что Россия якобы "воюет с НАТО", поэтому им нужно мобилизовать экономику и ресурсы, а те, кто с этим не соглашается — заслужили казнь.

Об этом заявил пресс-секретарь КПРФ Алексей Ющенко, пишут российские средства массовой пропаганды.

Ющенко заявил, что Зюганов имел в виду необходимость провести полную мобилизацию ресурсов, экономики и политической системы из-за "угрозы для государства". Коммунисту также показалось, что якобы государства НАТО объявили войну РФ и угрожают исчезновением государству-террористу.

"Некоторые группы занимаются откровенными провокациями, как распространившие эту новость, скажу больше, таких вообще казнить надо", — заявил Ющенко.

Напомним, в России заговорили о всеобщей мобилизации. Во время заседания в Госдуме глава партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от понятия "специальная военная операция" и объявить мобилизацию. Однако россиянам не понравились такие перспективы и они начали "посылать" Зюганова на х*р.

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