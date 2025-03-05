В России предлагают раздавать землю на границе с НАТО участникам войны в Украине

В российском парламенте заявили, что в РФ пустуют тысячи километров земли, которые нужно "защищать".

Госдума РФ будет рассматривать законопроект, предусматривающий безвозмездную передачу земельных участков участникам вторжения в Украину и семьям погибших оккупантов. Землю для этого предлагают выделить в Карелии и Ленинградской области — на границе с Финляндией, недавно ставшей членом НАТО.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Один из соавторов документа, первый заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов заявил, что в России пустуют тысячи километров земли, которые нужно "защищать".

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Он считает, что на своих земельных участках участники вторжения в Украину будут проходить "социальную реабилитацию".

При этом Нилов предлагает раздавать "ветеранам СВО" не только землю, но и леса, которые, по кому словам, в России "десятками миллионов пропадают, горят, куда-то исчезают".

В издании напомнили, что в начале полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин распорядился выделять "отличившимся" участникам войны бесплатные участки в Подмосковье и аннексированном Крыму. В прошлом году назначенные Кремлем власти Крыма сообщили, что будут безвозмездно наделять землей на полуострове россиян, подписавших контракт с российской армией.

Напомним, в Пермском крае России помилованный Путиным уголовник и "герой" войны против Украины убил отца и 86-летнюю бабушку бывшей девушки.

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