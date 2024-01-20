В России предлагают забирать у людей имущество: за что именно

В государстве, где нет свободы слова и процветает диктатура, пробили очередное дно.

У России будут забирать имущество за дезинформацию об армии. Такое предложение в скором времени рассмотрит власть.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал "РИА Новости".

Как заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, законопроект о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах будет внесен в Госдуму в понедельник, 22 января.

Напомним, спикер Госдумы России Вячеслав Володин цинично попытался оправдать развязанную против Украины войну лживым заявлением о предотвращении Третьей мировой войны.

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