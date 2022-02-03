В России прекращают вещание Deutsche Welle: в ведомстве Лаврова заявили об "ответных мерах"

В России прекращают вещание Deutsche Welle: в ведомстве Лаврова заявили об "ответных мерах"

Также состоится закрытие российского корпункта и аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

После запрета вещания в Германии российского пропагандистского телеканала RT DE (ранее "Russia Today") в МИД Российской Федерации объявили о решении Москвы прекратить спутниковое и другое вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства России опубликовано на официальном сайте в четверг, 3 февраля.

В российском МИД подчеркнули, что это только первый этап ответных мер в связи с решением немецкого медиарегулятора по RT DE.

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Помимо прекращения спутникового и другого вещания Deutsche Welle, состоится закрытие российского корпункта, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро DW и инициирование процедуры рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента.

Также запланировано начать формирование "перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и другого давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию России". В ведомстве Лаврова отметили, что публикация этого списка не предусматривается.

"Информация о следующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", — добавили в МИД РФ.

Напомним, ранее закрытие пропагандистского канала в Москве называли "политически обусловленным давлением".

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