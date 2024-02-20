В России преподаватель военного техникума избивал ремнем студенток за "плохое" поведение

Один из таких случаев попал на видео, которое впоследствии пользователи скачали в соцсети.

В России преподаватель техникума "ввел новую методику наказания студенток". Мужчина ставил учениц в угол и избивал ремнем.

Информация об этом появилась в российских соцсетях.

Как отмечается, инцидент произошел в Каменск-Уральском. Там в военном техникуме преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки избивал учениц за плохое поведение ремнем и ставил в угол. Один из таких случаев попал на видео, которое впоследствии пользователи скачали в соцсети.

После чего преподавателя вызвали к директору. Мужчина рассказал, что действительно поставил в угол одну девушку, потому что она мешала другим учиться.

По его словам, все это было в "шутливой форме" — ни одного насилия и агрессии вроде бы не было. Потом наказание повторилось, только уже с другой хулиганкой.

"Почему мужчина так сделал, он объяснить не мог. Когда о методах воспитания узнали, сотрудник МВД сразу написал заявление на увольнение. Родители девочки, стоявшей в углу на коленях, обратились в полицию — в отношении бывшего преподавателя приступили к служебной проверке", — пишут российские телеграм-каналы.

Напомним, что в России разразился скандал из-за реальных потерь кафиров в Авдеевке.

Читайте также: