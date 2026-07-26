В России претендуют на компенсацию за войну: дерзкое заявление депутата Госдумы

Госдума РФ / © Associated Press

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В России заговорили о требовании компенсаций от европейских стран за убытки, которые, по мнению российских политиков, понесла страна-агрессор в результате войны против Украины. В Государственной Думе РФ дерзко заявили, что Москва намерена добиваться от Европы возмещения убытков и возврата замороженных российских активов.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Как пишет издание, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международной политике Алексей Чепа заявил, что Россия будет требовать от европейских стран компенсации, поскольку считает их ответственными за поддержку Украины во время полномасштабной войны.

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«Мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это сделать», — заявил Чепа.

Кроме того, российский депутат заявил, что Москва также рассчитывает вернуть около 300 млрд долларов российских активов, которые были заморожены западными странами после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Аналогичную позицию высказал и член Совета Федерации РФ от оккупированной части Донецкой области Александр Волошин. Он заявил, что Россия должна предъявить финансовые претензии странам Запада, поскольку, по его мнению, именно они должны нести ответственность за последствия войны.

По словам сенатора, Украина якобы не в состоянии компенсировать убытки, которые, по утверждению российской стороны, понесли оккупированные территории Донбасса, части Запорожской и Херсонской областей, а также приграничные регионы России. Именно поэтому, как утверждает Волошин, эти расходы должны взять на себя европейские государства и другие страны, которые оказывали военную помощь Украине.

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Он также заявил, что западные страны, финансировавшие поставки вооружений в Киев, якобы должны нести политическую и финансовую ответственность за последствия войны.

В то же время The Moscow Times напоминает, что ранее Кремль также возлагал ответственность за затягивание войны на западные государства.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что без поддержки стран НАТО война не приобрела бы нынешних масштабов, заявив, что сегодня за Украиной стоят ведущие государства Европы и США.

Напомним, 26 июля президент РФ Владимир Путин цинично заявил, что Россия якобы не проявляет агрессии в отношении Украины и не является стороной, начавшей войну.

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