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В России президент шахматного клуба жестоко избил судью и двух игроков шахматной доской

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В России президент шахматного клуба жестоко избил судью и двух игроков шахматной доской

В России президент шахматного клуба жестоко избил судью и двух игроков. / Фото: Pexels

В питерском шахматном клубе президент избил главного судью и еще двух человек.

Президент шахматного клуба "Петровская тура" в Санкт-Петербурге РФ жесткого избил шахматной доской трех человек – преподавателя-судью и двух игроков.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Конфликт между руководителем и подчиненным произошел после просьбы о повышении в должности.

Самые серьезные травмы получил судья клуба – 64-летний мужчина, у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа, резаные раны на лице и голове. Также судье частично отрезали ухо. Состояние пострадавшего, попавшего в больницу, оценивается как тяжелое.

Как пишут СМП, в ночь на 20 июля 36-летний президент клуба Александр Волков и 63-летний судья Сергей Видякин распивали алкоголь в связи с Днем шахмат. После чего Видякин попросил у Волкова повышение в должности, но тот отказал.

Не согласившись с решением руководства, Видякин толкнул президента клуба, а тот в свою очередь, схватив шахматную доску и сильно избил подчиненного.

Президент шахматного клуба задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, Илон Маск хочет превратить Twitter в "приложение для всего".

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Дата публикации
Просмотры
659
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