В России при взрыве погибли шесть солдат-срочников

В Курской области России военнослужащие срочной службы случайно совершили взрыв. По предварительным данным, шесть военных погибли.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что взрыв произошел утром 20 февраля в одном из районов Курской области.

"Военнослужащие, которые расположились в блиндаже, топили печь и неосторожно плеснули туда какую-то горючую жидкость. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, на улицу удалось выбежать только двум военным", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате "бавовны" в городе Шебекино Белгородской области РФ погибли пятеро российских военных срочной службы. Еще двое оккупантов получили ранения.

"Хлопоки" по России! Взрывы в Крыму, Ростове-на-Дону, Белгороде

Читайте также: