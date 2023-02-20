В России при взрыве погибли шесть солдат-срочников

Солдаты неосторожно топили печь.
В Курской области России военнослужащие срочной службы случайно совершили взрыв. По предварительным данным, шесть военных погибли.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что взрыв произошел утром 20 февраля в одном из районов Курской области.
"Военнослужащие, которые расположились в блиндаже, топили печь и неосторожно плеснули туда какую-то горючую жидкость. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, на улицу удалось выбежать только двум военным", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате "бавовны" в городе Шебекино Белгородской области РФ погибли пятеро российских военных срочной службы. Еще двое оккупантов получили ранения.
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