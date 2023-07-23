Главный специалист России по прослушиванию и слежке умер в возрасте 40 лет.

В России при загадочных обстоятельствах скончался главный специалист по прослушиванию, долларовый миллионер и основатель IT-компании "ИКС-холдинг" Антон Черепенников. Черепенников найден мертвым в офисе в Москве.

Об этом пишет BILD.

Известно, что фирма Антона Черепенникова разрабатывала программное обеспечение для России, в том числе для наблюдения, прослушивания и перехвата сообщений граждан спецслужбами, строила производство российских серверов и систем хранения данных. Черепенников находился под санкциями США.

Предварительная причина смерти – остановка сердца. Давний друг покойного Василий Полонский заявил, что сомневается в официальной версии.

Британская газета Daily Mirror пишет со ссылкой на "источник в российской оппозиции", что Черепенников был "абсолютно ключевым инструментом путинских репрессий".

"Нельзя исключать его убийства, так как аппарат безопасности пришёл в отчаяние из-за неудачной войны", — говорит источник.

Обозреватель BILD Рене Гарцке считает смерть бизнесмена подозрительной.

"В течение многих лет путинского правления происходят загадочные смерти. Десятки военных, чиновников и бизнесменов внезапно умирали, часто при загадочных обстоятельствах. Иногда их объявляют самоубийцами, даже если труп обнаружен с пятью пулевыми ранениями. По подсчетам британской газеты Sun, таких подозрительных смертей с начала вторжения Путина в Украину было уже 40", - резюмировал журналист.

Напомним, в Индии расследуют таинственную смерть депутата российской Госдумы Павла Антова, бывшего соратника Владимира Путина, раскритиковавшего российское вторжение в Украину.

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