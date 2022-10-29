В России прибегли к угрозам в ответ на ядерное усиление НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о готовности его государства "принять меры" в ответ на усиление ядерного компонента в военных планах НАТО.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Россия будет учитывать в своем военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах", – говорится в заявлении.

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В РФ опасаются модернизации ядерного вооружения, расположенного в странах Евросоюза.

"Мы не можем не замечать планов модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают это вооружение в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", – пожаловался Грушко.

Ему также не нравится требования со стороны США к союзникам закупать самолеты F-35, более современные по сравнению с F-16. Замглавы российского МИД также утверждает, что в НАТО якобы дополнительно было принято решение об увеличении количества учений по ядерному сценарию.

Напомним, накануне американские СМИ сообщили, что США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Это произошло на фоне ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

Добавим, у президента Польши Анджея Дуды заявили, что Россия своим вторжением в Украину фактически аннулировала пакт с НАТО 1997 года, запрещающий размещать дополнительные силы Альянса в Восточной Европе. Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.

О максимальной угрозе применения Россией ядерного вооружения предупреждают в США

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