В России придумали, как не пустить колонны "вагнеровцев" в Москву: перекапывают трассы (фото, видео)

В Липецкой области РФ 24 июня начали перекапывать трассы, чтобы не допустить военные колонны террористической группы "Вагнер" в Москву.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

В России начали массово перекапывать дороги, чтобы не допустить продвижение ЧВК "Вагнер" в Москву. Уже известно о двух таких инцидентов — в Липецкой и Тульской области.

Сообщается, что кремлевский режим пытается сдержать террористов "Вагнера", двигающихся военными колоннами в Москву. Для этого там начали уничтожать асфальт и среди трасс выкапывать большие ямы.

В России перекапывают трассы, чтобы не пустить "вагнеровцев" в Москву

Ранее колонну ЧВК Вагнера заметили у поселка Красное в Липецкой области, откуда в Москву оттуда чуть более 400 километров.

Напомним, губернатор Липецкой области подтвердил передвижение техники "вагнеровцев" в регионе. Он заявил, что "власть делает все для обеспечения безопасности населения".

В ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.

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