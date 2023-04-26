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В России придумали разработку "психо-электронного оружия" на Западе: какие его "возможности"

В России придумали разработку "психо-электронного оружия" на Западе: какие его "возможности"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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В России придумали разработку "психо-электронного оружия" на Западе: какие его "возможности"

Российская депутат Екатерина Енгалычева заявила о разработке на Западе "психо-электронного оружия"/Скрниншот с видео

Именно поэтому Западу и нужно, чтобы весь мир был окутан Интернетом до 2030 года, нафантазировала российская депутат.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева заявила, что ученые на Западе работают вроде бы над созданием "психо-электронного оружия".

Своей тревогой российская депутат поделилась в Телеграмм-канале.

Так, Енгалычева придумала, что западные ученые на Всемирном экономическом форуме хвастались, что "научились считывать мысли через часы здоровья вместе с пульсом, давлением и т.д.".

Коммунистка также назвала цель придуманных ею ученых — "чтобы каждый человек даже думать не смел об их правительстве плохо".

"Но дальнейшие разработки еще страшнее: они работают над технологией управления мыслями, посыланием импульсов, чтобы человек делал то, что им нужно", – принялась запугивать депутат.

Для "правдоподобия" она еще и добавила, что озвученное ею якобы подтвердила "одна из утечек из США". Вымышленную технологию Енгалычева назвала "психо-электронным оружием".

Свои заявления коммунистка подкрепила иллюстрациями.

"Теперь вы понимаете, зачем им нужно, чтобы весь мир был окутан интернетом до 2030 года?" – выдвинула конспирологическую версию чиновница.

Заметим, в РФ Енгалычева известна своими антисемитскими и COVID-диссидентскими взглядами.

Енгалычева опубликовала иллюстрации о
Енгалычева опубликовала иллюстрации о "психо-электронном оружии"/Фото из телеграмм-канала Енгаличевой
Енгалычева опубликовала иллюстрации о
Енгалычева опубликовала иллюстрации о "психо-электронном оружии"/Фото из телеграмм-канала Енгаличевой

Напомним, ранее российская пропаганда придумала легенду о всемогуществе и суперспособностях президента Владимира Путина. Так, пропагандисты показали сюжет о якобы сутках без сна, которые Путин провел во время визита на оккупированные украинские территории.

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Дата публикации
Просмотры
475
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