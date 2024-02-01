В России придумали схему, по которой беженцы из Сирии попадают на войну в Украине

Сирийцам обещают после подписания контракта с российской армией гражданство и работу по охране рудников в Якутии.

Беженцев из Сирии, прибывающих в РФ за учебными или туристическими визами, привлекают в Якутию на работу в военизированную охрану, после чего отправляют на войну против Украины.

Схему вербовки иностранцев в российскую армию иностранцев описывает российское издание "Новая газета".

Вербовщики пользуются тем, что президент РФ Владимир Путин 4 января подписал указ, разрешающий иностранцам, подписавшим контракт с российской армией, получить гражданство в упрощенном порядке.

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Беженцам из Сирии, а также некоторых других арабских стран обещают, что после подписания контракта с вооруженными силами РФ и получения гражданства они будут охранять золотые и алмазные прииски в Якутии. Мол, это огромный регион, своего населения в этих целях не хватает. Зарплата за эту работу будет около 2 тысяч долларов в месяц, в дополнение к получению российского паспорта.

На самом же деле в Якутии их делят на две группы: одну отправляют в Улан-Удэ для обучения военной специальности, другую — в полевой лагерь в европейской части России, где они тренируются как пехотинцы.

По информации издания, одним из сирийских посредников, занимающимся вербовкой, является Вассим аль Димашки, ранее набиравший наемников в ЧВК "Вагнер" в Ливии. За каждого завербованного он получает по 337 долларов.

Напомним, в Непале заявили, что Россия завербовала на войну в Украине более 200 их граждан. Около 14 человек из числа наемников погибли.

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