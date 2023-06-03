В России придумали способ защиты от дронов: пенсионеры могут дежурить на крышах

Для борьбы с беспилотниками ВСУ российский полковник запаса, а также "военный эксперт" Сергей Хатылев предлагает привлекать гражданских лиц, которые могут дежурить на крышах домов.

Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Сергей Хатылев, в свое время являвшийся начальником зенитно-ракетных войск Командование специального назначения ВВС РФ, заявил российским пропагандистам, что в России нужно прибегнуть к опыту времен Второй мировой войны и использовать народные дружины и аэростаты.

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Кроме того, он предлагает устанавливать современные звукоуловители, которые реагировали бы на подлет дронов.

“Председатели администраций должны организовать местное население: дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские", — утверждает эксперт.

С этой целью отставной полковник предлагает использовать ветеранов Вооруженных сил, пенсионеров-пепеошников, которые будут проводить соответствующие учения для своих ровесников, которым, пожалуй, достаточно уже бездельничать на лавочках и пора перебираться на крыши.

Напомним, еще в начале 2023 года в Москве на административные здания начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", предназначенный для противовоздушной обороны.

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