В России пригрозили "неотвратимыми последствиями", если подтвердится "украинский след" при взрыве на Крымском мосту

В Госдуме РФ заявили, что ответ на взрыв на Керченском мосту будет жестким, но "не обязательно в лоб".

Россия угрожает "неотвратимыми последствиями" якобы если подтвердится "украинский след" при взрыве на Крымском мосту.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жестким, но не обязательно в лоб", — заявил он.

Слуцкий говорит, что у России якобы есть большой опыт борьбы с "террористами", поэтому "это должны понять те, кто использует такие террористические методы".

Российский депутат раскритиковал всех, кто радуется взрывам на Крымском мосту, в частности, вспомнил главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

"Это не просто ЧП. Это может быть акт гостероризма, который, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с событием, оказывается, приветствует глава эстонского МИД", — возмутился российский политик.

При этом он подчеркнул, что "Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать". К тому же, по словам Слуцкого, "Россия восстановит все в кратчайшие сроки", а транспортное сообщение с полуостровом якобы разрушить не удастся, "как и посеять панику среди населения".

Между тем местные жители сообщают, что на полуострове началась паника среди россиян, которые приехали в Крым на "бархатный сезон". Сами крымчане ожидают, что после взрыва на Крымском мосту начнется освобождение полуострова.

Кроме того, по словам военного эксперта Александра Мусиенко, во временно оккупированном украинском Крыму "просыпается" все больше проукраинских настроений. В России эти события называют "случаями экстремизма", численность которых постоянно растет.

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