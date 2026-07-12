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В России "прикурил" еще один НПЗ — где пылает
В российском городе Сызрань (Самарская область) раздался ряд взрывов из-за атаки дронов.
Сегодня, 12 июля, под атаку попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в городе Сызрань Самарской области РФ.
Аналитики Telegram-канала Dnipro Osint сообщают, что на НПЗ, вероятно, поражена АВТ-5 — установка первичной переработки нефти, которая является технологической основой и «сердцем» завода.
Пока официальных подтверждений со стороны российской власти или украинских военных на момент публикации нет.
Сызранский НПЗ расположен в городе Сызрань Самарской области и является одним из важных предприятий российской топливной отрасли. Завод входит в структуру компании «Роснефть» и может перерабатывать около 8,9 миллиона тонн нефти в год.
Напомним, украинские силы нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
За последние месяцы украинские Силы обороны регулярно наносят удары по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются для обеспечения армии РФ.