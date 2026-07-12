ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

В России "прикурил" еще один НПЗ — где пылает

В российском городе Сызрань (Самарская область) раздался ряд взрывов из-за атаки дронов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Под ударом находится местный нефтеперерабатывающий завод

Под ударом находится местный нефтеперерабатывающий завод / © Associated Press

Сегодня, 12 июля, под атаку попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в городе Сызрань Самарской области РФ.

Аналитики Telegram-канала Dnipro Osint сообщают, что на НПЗ, вероятно, поражена АВТ-5 — установка первичной переработки нефти, которая является технологической основой и «сердцем» завода.

В российской Сызрани раздалась серия взрывов

В российской Сызрани раздалась серия взрывов

Пока официальных подтверждений со стороны российской власти или украинских военных на момент публикации нет.

Сызранский НПЗ расположен в городе Сызрань Самарской области и является одним из важных предприятий российской топливной отрасли. Завод входит в структуру компании «Роснефть» и может перерабатывать около 8,9 миллиона тонн нефти в год.

Напомним, украинские силы нанесли удар по  Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

За последние месяцы украинские Силы обороны регулярно наносят удары по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются для обеспечения армии РФ.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
359
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie