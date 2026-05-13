Госдума РФ окончательно приняла законопроект, нормы которого позволяют президенту России Владимиру Путину использовать вооруженные силы за рубежом «для защиты россиян».

Об этом в среду, 13 мая, сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

За поддержку этого документа, который фактически позволяет Путину применять армию для агрессии в Европе, проголосовали все присутствующие на заседании 384 депутата (примерно 85% всего депутатского корпуса). Тех, кто воздержался или выступил против, не было.

Принятый Госдумой закон должен утвердить Совет Федерации, затем он поступит на подпись президенту государства-агрессора.

Закон вносит поправки в федеральные законы «О гражданстве» и «Об обороне». Отныне Владимир Путин сможет привлекать армию для «защиты граждан РФ» в случае «их ареста, удержания, уголовного и иного преследования» за рубежом.

Речь идет о случаях, когда россияне арестованы за рубежом судами, которые «наделены полномочиями без участия Российской Федерации», а также международными судебными органами, которые Россия не признает, говорится в пояснительной записке к закону.

В Госдуме подчеркнули, что закон направлен на «усиление защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств».

Ранее председатель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов объяснял, что введение таких норм в законодательство позволит «предотвращать» ситуации, подобные аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина. То есть даже такой случай может стать поводом для вооруженной агрессии России против европейской страны.

Напомним, ранее издание Politico предположило, что шансов предотвратить нападение России на Европу практически не осталось. Президент РФ Владимир Путин будет рассматривать следующие год-два как «окно возможностей».

