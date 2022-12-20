В России приняли законопроект о наказании за распространение карт, которые "отрицают территориальную целостность РФ"

Запрет и наказание будут касаться карт и изображений, предназначенных для распространения или общественного демонстрирования.

За распространение карт, границы на которых отличаются от официального мнения российских властей, грозит штраф или арест до 15 суток.

Об этом пишет российское издание "Медуза", со ссылкой на Госдуму РФ.

Такие карты, согласно законопроекту, будут признаны "экстремистскими материалами".

В закон, в случае его принятия, может попасть любая карта, на которой, например, аннексированные территории Украины не обозначены как часть России.

Один из авторов законопроекта добавил, что за карты, изданные до принятия закона, или "отражающие другие исторические периоды", наказание не предусмотрено.

Напомним, во временно застывшем Крыму враги ждут ВСУ и даже копают окопы на пляжах.

Добавим, что российским оккупантам, воевавшим против Украины, пообещали выдать земельные участки в Подмосковье и незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

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